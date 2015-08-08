«كهرباء أسيوط» تستعد لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة

طالب المهندس ياسر الدسوقى محافظ اسيوط، بتكثيف حملات ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية بمختلف الوحدات المحلية ومديريات الخدمات مشددا على اتخاذ خطوات جادة وفعالة لترشيد استهلاك الكهرباء وضبط المخالفين وتحرير المحاضر لسارقي التيار الكهربائي حفاظاً على حقوق المواطنين بالمحافظة.

ودعا المحافظ ، فى تصريحات له اليوم السيت ، للاتجاه الى اللمبات الموفرة التي يتم توزيعها على المواطنين والتى توفر الطاقة وتقلل من الاستهلاك وهو ما يؤدى إلى خفض فاتورة الاستهلاك الشهرية للمواطنين بما يحقق الفائدة للجميع.

ومن ناحيته أكد المهندس عصمت عمرو وكيل وزارة الكهرباء بمحافظة اسيوط ان قطاعات الكهرباء باسيوط رفعت حالة الطوارىء على مدار 24 ساعة لتفادى انقطاع التيار خلال ايام الصيف وارتفاع درجات الحرارة مضيفا انها تبذل جهودا ضخمة حتى لا تضطر لتخفيف اى احمالى بالمراكز او المدينة وتقوم بتأمين التغذيات الكهربائية بالتنسيق مع رؤساء الأحياء .

وقال وكيل الوزارة إن هناك تأمينا كاملا على المهمات الكهربائية وابراج الكهرباء من خلال الدوريات اليومية على كافة المحولات والأكشاك الكهربائية بمختلف المراكز والمدن والطرق للحفاظ عليها من أية أعمال تخريبية.

واشار عصمت عمرو الى أن الخطة الموضوعة تهدف للعمل على إحلال وتجديد كافة الكابلات بالمحافظة والتى يتم العمل عليها منذ فترة وبالفعل تم انجاز عدد كبير منها.