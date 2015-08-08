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فلاح يقتل جاره بسبب خلاف على قطعة أرض بـ"أبو النمرس"

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فلاح يقتل جاره بسبب خلاف على قطعة أرض بـ"أبو النمرس" فلاح يقتل جاره بسبب خلاف على قطعة أرض بـ"أبو النمرس"
ألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على مزارع، لاتهامه بقتل جاره بسبب مشاجرة نشبت بينهما لوجود خلافات على قطعة أرض بـ"أبو النمرس"بالجيزة.

تلقى اللواء مجدى عبد العال مدير مباحث الجيزة إخطاراً من العميد إيهاب شلبى مفتش مباحث قطاع جنوب الجيزة، يفيد ضبط أحمد .ع 30 سنة لقيامه بقتل جاره ويدعى عبد المجيد.س 27 سنة ومقيم مركز البدرشين وبه طلقات نارية متفرقة، ومقتول بمنطقة المقابر بنى سويف بدائرة المركز.

وعلى الفور تمكن المقدم محمد عليان رئيس المباحث من ضبط المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مع جاره، تحرر محضر وتولت النيابة التحقيقات.

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مصر 365