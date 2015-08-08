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ضبط سلاح خرطوش بحوزة صاحب مخبز فى حملة أمنية بالوادى الجديد

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ضبط سلاح خرطوش بحوزة صاحب مخبز فى حملة أمنية بالوادى الجديد ضبط سلاح خرطوش بحوزة صاحب مخبز فى حملة أمنية بالوادى الجديد
تمكنت قوة شرطة من مباحث الوادى الجديد ومباحث قسم شرطة الخارجة بقيادة الرائد أيمن مجدى المنشاوى رئيس مباحث قسم الخارجة، والملازم أول زياد بخيت معاون مباحث القسم، من ضبط بندقية خرطوش وطلقات نارية بحوزة صاحب مخبز فى مدينة الخارجة، وتم تحريز المضبوطات وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

وكان اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد قد تلقى إخطارًا يُفيد بضبط سلاح نارى بحوزة شخص بمركز الخارجة، وتبين ورود معلومات سرية لوحدة مباحث قسم شرطة الخارجة تفيد بحيازة صاحب مخبز لسلاح نارى وذخيرة وبثبوت صحة التحريات، وبعد تقنين الإجراءات تمكنت القوة من ضبط صاحب فرن مقيم مدينة الخارجة، وبحوزته بندقية خرطوش طراز "شوت جن" صناعة تركية عيار 12 مم وطلقات نارية من ذات العيار، وتم تحريز السلاح المضبوط والذخيرة، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق .
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