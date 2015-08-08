ضبط أحد أفراد تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين بمشتول السوق بالشرقية

تمكن ضباط مباحث مشتول السوق بالشرقية، من ضبط أحد أفراد تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين بناحية قرية المنير الجديدة، وضبط بحوزته المسروقات، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء العقيد محسن قمحاوى مأمور مركز مشتول السوق، إخطارًا من المقدم تامر أبوزيد رئيس مباحث مشتول السوق، يفيد بلاغا من "محمد ال م ال" 36 سنة بكالوريوس علوم طبية ومقيم بلبيس و"صلاح م م" 55 سنة مهندس حر، ومقيم فيصل الجيزة، وأبلغا أنه أثناء قيادة كل منهما سيارته الخاصة داخل قرية المنير فى طريقهما لمدينة مشتول وعند وصولهما خارج القرية ضلا طريقهما، فاستوقفهما ثلاثة أشخاص يستقلون دراجة بخارية وعرضوا عليهما إرشادهما للطريق الصحيح ووسط الزراعات نزلوا من دراجتهم البخارية وقاموا بالاستيلاء على متعلقاتهم الشخصية عبارة عن هواتف محمولة ومبالغ نقدية تحت تهديد الأسلحة البيضاء كانت معهم ولاذوا بالفرار.

وتبين من التحريات "التى باشرها النقيب أحمد نوفل معاون المباحث على أن وراء ارتكاب الواقعتين المحرر عن الأولى المحضر رقم 8930 والثانية المحضر رقم 8931 لسنة 2015 جنح مشتول كل من "عاطف م ال" وشهرته عاطف جوان. و"عمرو ف م" وشهرته عمرو الأحمر و"محمود ك ا"، وجميعهم مقيمون بقرية المنير حيث كونوا فيما بينهم تشكيلاً عصابياً لسرقة متعلقات المارة بالإكراه واستغلوا كون المجنى عليهما من الغرباء وقاموا بفعلتهم بين الأراضى الزراعية ما بين قريتى المنير والصحافة وبعد تقنين الإجراءات تمكن النقيب أحمد نوفل من ضبط المتهم الأول، وبمواجهته وتضيق الخناق عليه اعترف بارتكابه للواقعتين بالاشتراك مع المتهمين الهاربين، وأرشد عن المسروقات وبعرضه على النيابة باشرت معه التحقيق وأمرت بحبسه أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيق، وضبط و إحضار باقى المتهمين.