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العثور على جثة شرطى مصاب بطلق نارى داخل منزله فى المنيا

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العثور على جثة شرطى مصاب بطلق نارى داخل منزله فى المنيا العثور على جثة شرطى مصاب بطلق نارى داخل منزله فى المنيا
عثر أهالى قرية تابعة لمركز سمالوط شمال المنيا على جثة شرطى داخل منزله مصاب بطلق نارى أثناء تنظيف سلاحه.

تلقى اللواء حسن سيف، مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز سمالوط يفيد بتلقيه بلاغا بالعثور على جثة وليد.ع شرطى داخل منزله مصابا بطلق نارى.

وبالانتقال وسؤال زوجته قررت إصابة زوجها التى أدت إلى وفاته أثناء قيامه بتنظيف سلاحه، وخرجت منه طلقة عن طريق الخطأ أدت إلى وفاته، وكشفت تحريات المباحث أنه لا توجد شبهة جنائية للواقعة، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة.
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