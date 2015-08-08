داعش يتعهد بشن المزيد من الهجمات فى السعودية

نشر تنظيم داعش تسجيلا صوتيا يزعم أنه للمفجر الانتحارى الذى قتل 15 شخصا فى مسجد بمجمع للشرطة فى السعودية

التسجيل الصوتى ومعه صورة للمفجر الانتحارى الذى حددت هويته ويدعى أبو سنان النجدى، نشرا مساء الجمعة على حسابات مرتبطة بتنظيم الدولة على موقع تويتر.

تعهد المتحدث فى المقطع المسجل بشن المزيد من الهجمات، قائلا أن الحكام والقوات السعودية لن ينعموا بالسلام بسبب المشاركة فى التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة ويشن هجمات على تنظيم الدولة فى العراق وسوريا.

وحث مسلحين آخرين على شن تفجيرات انتحارية، قائلا أن الأحزمة الناسفة أكثر فعالية من الأسلحة.

الهجوم الذى وقع فى أبها الخميس كان واحدا من أكثر الهجمات دموية التى تتعرض لها القوات الأمنية فى السعودية منذ سنوات.