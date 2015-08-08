مسئول فلسطينى: مستوطنون يلقون زجاجات حارقة على منزل اخر بالضفة الغربية

افاد المسئول الفلسطيني عن ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس بان مستوطنين القوا زجاجات حارقة وحجارة على منزل اخر يقع على طريق المعرجات قرب قرية دوما جنوب نابلس فجر اليوم السبت.

وأضاف دغلس لوكالة "معا" الفلسطينية ان عددا من المستوطنين المتطرفين القوا زجاجتين حارقتين على منزل المواطن محمود فزاع كعبانه فجر اليوم اصطدمتا بجدار المنزل قرب النافذة، بينما أصابت الحجارة رب الاسرة .

واعتبر دغلس ان ما يجري من قبل المستوطنين اليوم هي محاولة لارتكاب جريمة جديده من خلال حرق المواطنين داخل منازلهم في ظل صمت مطبق من قبل الحكومة الاسرائيلية وعدم اتخاذ اجراءات رادعة ضدهم داعيا المواطنين في كافة المناطق الى تفعيل لجان الحراسة الفلسطينية.

يأتي الحادث الجديد بعد اسبوع فقط من استهداف مستوطنين اسرائيليين متطرفين لمنزل عائلة دوابشة اسفرت عن احتراق المنزل ووفاة رضيع ووالده وإصابة شقيقه ووالدته اللذين يرقدان في مشفى اسرائيلي لتلقي العلاج .

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