رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر يزور صنعاء لتقييم الوضع الانسانى

بدأ رئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر السبت زيارة إلى اليمن تستمر ثلاثة ايام لتقييم الوضع الانسانى المتدهور فى الدولة التى تمزقها الحرب.

ووصل بيتر ماور إلى صنعاء التى يسيطر عليها المتمردون الحوثيون الذين استقبلوه فى المطار، بحسب مراسل فرانس برس.

وسيجرى ماور محادثات مع قادة الحوثيين وحلفائهم من حزب المؤتمر الشعبى العام الذى يتزعمه الرئيس السابق على عبد الله صالح.

وقالت منظمة الصليب الاحمر فى بيان قبيل الزيارة أن زيارة ماور ستتمحور حول "الوضع الانسانى الصعب" فى اليمن، مشيرة إلى انه سيجرى محادثات مع "مسئولين كبار" لم تسمهم.

وأدت اكثر من اربعة اشهر من المعارك الشرسة فى اليمن بين المتمردين والموالين للحكومة فى المنفى، إلى الحاق الدمار بالدولة الفقيرة.

وتقدم ضربات جوية لتحالف عربى بقيادة السعودية اضافة إلى حصار جوى وبحرى، الدعم لمؤيدى حكومة الرئيس عبدربه منصور هادى.

وتقول الامم المتحدة أن نحو اربعة الاف شخص نصفهم من المدنيين قتلوا، و80% من السكان البالغ عددهم 21 مليون نسمة بحاجة لمساعدة وحماية. ويقول الصليب الاحمر أن 1,3 مليون يمنى اجبروا على النزوح بسبب النزاع.

وقال ماور فى بيان قبيل زيارته "ان الكلفة الانسانية لهذا النزاع لم توفر اى اسرة فى اليمن حاليا". واضاف أن "ما يقلقنا بشكل خاص هو الهجمات على المنشآت الطبية وموظفيها. اضافة إلى ذلك يجب تسهيل عمليات تسليم الغذاء والماء والدواء وليس عرقلتها".

ولم يتضح ما اذا كان ماور سيتوجه إلى مدينة عدن التى يسيطر عليها الموالون للحكومة ولحق دمار هائل بالمرفأ الجنوبى للبلاد.

وأعلنت الحكومة الشهر الماضى انها "حررت" عدن، اخر مدينة لجأ اليها الرئيس عبدربه منصور هادى قبل مغادرته إلى المنفى فى المملكة العربية السعودية مع حكومته فى مارس الماضى.