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مصدر عائلى يؤكد وجود الصحفيين التونسيين المختطفين بليبيا على قيد الحياة

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مصدر عائلى يؤكد وجود الصحفيين التونسيين المختطفين بليبيا على قيد الحياة مصدر عائلى يؤكد وجود الصحفيين التونسيين المختطفين بليبيا على قيد الحياة
قال أحد أفراد عائلة الصحفيين التونسيين المختطفين فى ليبيا منذ نحو عام اليوم السبت أن لديهم معلومات مؤكدة تفيد بأنهما على قيد الحياة، عكس ما تردد بشأن تصفيتهما من قبل متشددين.

وقال سامى القطارى والد المصور نذير القطارى فى تصريحات لوسائل الإعلام اليوم "أبشر أصدقاء نذير وسفيان بأن آخر الأخبار المؤكدة التى لدينا تفيد بأنهما على قيد الحياة".

وأضاف القطارى أن مفاوضات تجرى مع أطراف ليبية بوساطة يقوم بها رجل أعمال تونسى من أجل الافراج عن المخطوفين فى أقرب وقت.

واحتجز الصحفى سفيان الشورابى وهو من أبرز النشطاء والمدونين فى تونس إلى جانب المصور نذير القطارى فى مدينة برقة الليبية عندما كانا فى مهمة إعلامية منذ الثالث من سبتمبر من العام الماضى، وفشلت السلطات التونسية منذ ذلك الحين فى القيام بمفاوضات مع جهات محددة للإفراج عنهما.

وفى مطلع العام الجارى أعلنت مجموعة تنسب نفسها إلى تنظيم (داعش) فى مدينة برقة عن إعدام الصحفيين عبر صفحة لها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لكن لم يتسن التأكد من تلك المعلومات.

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مصر 365