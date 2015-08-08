عضو بـ"تمرد" تروى كيف تعاملت زوجة السيسى مع المشاركات بحفل افتتاح القناة

روت دعاء خليفة، إحدى مؤسسى حملة "تمرد"، كواليس حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، أمس الأول الخميس، وذلك خلال تواجدها فى خيمة انتصار عامر، زوجة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجيهان السادات زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، حيث قالت إن جيهان السادات وصلت حفل الافتتاح قبل حضور زوجة الرئيس السيسى، وكانت فى استقبالها.

وأضافت دعاء خليفة، لـ"اليوم السابع"، إن "انتصار عامر" زوجة الرئيس السيسى كانت فى قمة التواضع عندما طلب منها البعض التقاط الصور التذكارية ولم ترفض، وعندما حاول الحرس منع فتاة من التصوير معها، سحبت يد الفتاة قائلة للحرس: "أنا اللى عايزة أتصور معاها"، الأمر الذى أشاد به الحاضرون لما له من دلالة على تواضع زوجة الرئيس".

وقالت إنه كان من أبرز الشخصيات المشاركة، فى القاعة، هانى سرى الدين، المستشار القانونى لمشروع تنمية قناة السويس، ونجيب ساويرس رجل الأعمال، والمهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والشيخ مظهر شاهين خطيب وإمام مسجد عمر مكرم.

وأعربت عضو تمرد، خلال اتصال هاتفى بـ"اليوم السابع"عن سعادتها بحضورها حفل افتتاح القناة الجديدة، ونشرت على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"جانبا من المواقف التى حدثت خلال الحفل.



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