مرسى فى "التخابر مع قطر": فى طعام جالى لو كنت كلته كانت حصلت كارثة

تحدث الرئيس الأسبق محمد مرسى إلى هيئة المحكمة فى قضية التخابر مع قطر طالبا الحديث إلى هيئة الدفاع لتقديم بلاغ بشان وقائع حدثت معه داخل السجن، وسمحت المحكمة لمرسى بالحديث.

وبدأ مرسى حديثه قائلا: إنه يريد تقديم بلاغ ويريد من هيئة الدفاع أن تصيغ ذلك البلاغ، وأن هناك وقائع حدثت معه لو تمت لكان هناك جريمة فى حقه، وأنه تم تقديم طعام له لو تناوله كانت حصلت كارثة، وهو ما يود أن تعرفه هيئة المحكمة، وأن التقرير الذى وصل إلى محكمة بشأن الأرقام التى وصلت عن الفحص عن مستوى السكر والضغط مغلوط.

وقاطعه القاضى قائلا: وكيف عرفت أن هناك تقريرا وصل لهيئة المحكمة، فقال مرسى إنه عرف ذلك من خلال قراءة الجريدة، والجريدة لن تقول كذبا على لسان المحكمة.

وتواصل جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة منذ قليل، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، الاستماع إلى الشهود بجلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر".

وكانت أسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.