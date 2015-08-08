"صحة القليوبية": مصرع 5 وإصابة 4 فى حريق مصنع النشا بشبرا الخيمة

أكد الدكتور محمد لاشين، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن حريق مصنع النشا فى شبرا الخيمة أسفر عن مصرع 5 عمال وإصابة 4 آخرين.

وقال الدكتور لاشين، إن سيارات الإسعاف قامت بنقل 4 مصابين إلى مستشفى مدينة نصر، بينما لم تصل أى من جثث العمال إلى المستشفيات، لافتا إلى أن جميع المستشفيات بشبرا أعلنت الطوارئ فور وقوع الحادث، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث.

وكان حريق هائل قد نشب اليوم إثر وقوع انفجار داخل مصنع النشا والجلوكوز بحى شرق شبرا الخيمة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده.

ودلت التحريات الأولية إلى حدوث انفجار فى إحدى الغلايات بمخزن النشا بسبب الارتفاع الكبير فى حرارة الجو، مما تسبب فى وقوع الحريق.