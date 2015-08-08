وزارة الرى تشن حملة لإزالة 80 مرسى مخالفا بالقاهرة الكبرى

أعلن الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، أن الوزارة ممثلة فى قطاع تطوير وحماية نهر النيل بدأت تنفيذ حملة مكبرة لإزالة المراسى المخالفة بمحيط نهر النيل بالقاهرة الكبرى، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المسطحات المائية.

وأكد الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، فى تصريحات صحفية اليوم، مواصلة حملات الإزالة على نهر النيل، لافتا إلى أن الوزارة عازمة بكافة أجهزتها - بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية - على المضى قدما فى تحرير نهر النيل من كافة أشكال التعديات والمخالفات.

وأشار الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، إلى أن هناك متابعة يومية لتلك الإزالات ويتم التعامل بكل حسم مع المخالفين والمعتدين طبقا للقانون، لافتاً إلى أن الإزالات يتم تنفيذها بشكل فورى دون تهاون من منطلق حماية مواردنا المائية المحدودة من الهدر والتلوث وحفاظاً على حق الأجيال القادمة فى مياه النيل.

من جانبه، أوضح المهندس أحمد فتحى، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، أن الحملة أسفرت عن تنفيذ 18 قرار إزالة بجوار كوبرى عباس بالجيزة من إجمالى 80 قرار إزالة للمراسى المخالفة بالقاهرة الكبرى تستهدفها الحملة.

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