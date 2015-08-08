لراغبى النحافة أربعة أسباب تجعلك تتوقف عن ممارسة الإيروبكس

الرغبة فى خسارة الوزن الزائد من الأهداف التى قد تدفع البعض فى سبيل تحقيقها لممارسة بعض العادات المنحرفة والضارة، ومن أهم تلك العادات والوسائل التى يتبعها البعض هى ممارسة التمارين العنيفة وأهمها تمارين الإيروبكس.

الدكتور خالد يوسف أخصائى السمنة والنحافة يؤكد أن قضاء ساعات طويلة فى ممارسة تمارين الإيروبكس، يعد من أخطر الوسائل التى يعتقد البعض تأثيرها فى عملية خسارة الوزن فيما أكدت العديد من الدراسات على خطورة تلك التمارين.

وعن أهم الآثار السلبية لممارسة تمارين الأيروبكس هى ما يلخصها خالد فى النقاط التالية، وهم:

1- أثبتت الدراسات إن تمارين الإيروبكس الطويلة (وخاصة الجرى) تؤدى إلى تأكل وتكسير الكتلة العضلية.

>2- ممارسة الأيروبكس لفترات طويلة ومرات عديدة على مدار الأسبوع، يؤدى إلى تعود الجسم على هذه التدريبات، وبالتالى يحرق الجسم سعرات حرارية أقل عند بذل مجهود متوسط فيما بعد.

>3- مع مرور الوقت تسبب تمارين الأيروبكس مشاكل كبيرة بالمفاصل والعمود الفقرى.

>4- أضف الى ذلك الملل والضجر الكبير من البرنامج التدريبى.