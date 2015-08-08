أخبار عاجلة

القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

لراغبى النحافة أربعة أسباب تجعلك تتوقف عن ممارسة الإيروبكس

Google+ Print
لراغبى النحافة أربعة أسباب تجعلك تتوقف عن ممارسة الإيروبكس لراغبى النحافة أربعة أسباب تجعلك تتوقف عن ممارسة الإيروبكس
الرغبة فى خسارة الوزن الزائد من الأهداف التى قد تدفع البعض فى سبيل تحقيقها لممارسة بعض العادات المنحرفة والضارة، ومن أهم تلك العادات والوسائل التى يتبعها البعض هى ممارسة التمارين العنيفة وأهمها تمارين الإيروبكس.

الدكتور خالد يوسف أخصائى السمنة والنحافة يؤكد أن قضاء ساعات طويلة فى ممارسة تمارين الإيروبكس، يعد من أخطر الوسائل التى يعتقد البعض تأثيرها فى عملية خسارة الوزن فيما أكدت العديد من الدراسات على خطورة تلك التمارين.

وعن أهم الآثار السلبية لممارسة تمارين الأيروبكس هى ما يلخصها خالد فى النقاط التالية، وهم:

1- أثبتت الدراسات إن تمارين الإيروبكس الطويلة (وخاصة الجرى) تؤدى إلى تأكل وتكسير الكتلة العضلية.
>2- ممارسة الأيروبكس لفترات طويلة ومرات عديدة على مدار الأسبوع، يؤدى إلى تعود الجسم على هذه التدريبات، وبالتالى يحرق الجسم سعرات حرارية أقل عند بذل مجهود متوسط فيما بعد.
>3- مع مرور الوقت تسبب تمارين الأيروبكس مشاكل كبيرة بالمفاصل والعمود الفقرى.
>4- أضف الى ذلك الملل والضجر الكبير من البرنامج التدريبى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365