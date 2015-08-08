وزير التعليم الفنى: غدا اعتماد الدرجات المالية للهيكل الجديد بالوزارة

قال الدكتور محمد يوسف وزير التعليم الفنى والتدريب المهنى، إن وزارة المالية تعتمد غد الأحد، الدرجات المالية للهيكل الإدارى الجديد للوزارة بعد اعتماده من جهاز التنظيم والإدارة، موضحًا أنه كان من المفترض أن يعتمد الأربعاء الماضى، ولكن تم تأخيره كما أن الخميس تزامن مع إجازة رسمية بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة.

وأضاف وزير التعليم الفنى، فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع" أن وزارة المالية أكدت على أنه سيتم توفير المبالغ المالية التى يحتاجها الهيكل الجديد، مشيرًا إلى أن الهيكل الجديد للوزارة يتكون من 4 قطاعات رئيسية منها قطاع التعليم الصناعى والمزدوج وقطاع التعليم الزراعى والتجارى والفندقى وقطاع الأمانة العامة ويشمل الشئون المالية والإدارية، بالإضافة إلى قطاع الخدمات والأنشطة، لافتا إلى عدة إدارات مركزية وعامة تشمل جميع أوجه الهيكل الإدارى وتوزيعاته.