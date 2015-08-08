مصدرعسكرى يناشد وسائل الإعلام الوطنية عدم نشر مصطلح "ولاية سيناء "

قال مصدر عسكرى لـ"اليوم السابع" إنه تلاحظ فى الآونة الأخيرة إنتشار مصطلح " ولاية سيناء " ومحاولة بعض القوى والتنظيمات ووسائل الإعلام الإقليمية المناهضة لمصر الترويج لهذا المصطلح.

وأضاف أن بعض وسائل الإعلام المحلية وقعت سهوا فى هذا الخطأ، مع نشر بعض البيانات الصادرة عن هذه التنظيمات والتى تركز عملياتها فى مساحة حدودية ضيقة تتركز بمنطقتى رفح والشيخ زويد وليس تعميما فى سيناء كلها، كما يتم الترويج لها فى الخارج من قبل بعض الدول للحصول على مكاسب سياسية وأمنية على المستويين الأقليمى والدولى، والتأثير على فرص الاستثمار القادمة إلى مصر.

واقترح المصدر أن تتبنى وسائل الإعلام الوطنية مبادرة لكافة العاملين فى ميادين الإعلام الوطنى المصرى لعدم الاشارة إلى لفظ "ولاية سيناء"، وكذلك الاشارة بأن العمليات الارهابية فى سيناء تتركز فى بعض المناطق الحدودية على الاتجاه الشمالى الشرقى، خاصة بمنطقتى رفح والشيخ زويد والقرى المحيطة بهم فقط وليس تعميما فى سيناء، وأن العمليات التى تقودها القوات المسلحة والشرطة تتم وفقا لاستراتيجية دقيقة تهدف إلى اقتلاع جذور الإرهاب دون المساس بأرواح المواطنين الأبرياء فى تلك المناطق.

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