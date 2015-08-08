أخبار عاجلة

القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مصدرعسكرى يناشد وسائل الإعلام الوطنية عدم نشر مصطلح "ولاية سيناء "

Google+ Print
مصدرعسكرى يناشد وسائل الإعلام الوطنية عدم نشر مصطلح "ولاية سيناء " مصدرعسكرى يناشد وسائل الإعلام الوطنية عدم نشر مصطلح "ولاية سيناء "
قال مصدر عسكرى لـ"اليوم السابع" إنه تلاحظ فى الآونة الأخيرة إنتشار مصطلح " ولاية سيناء " ومحاولة بعض القوى والتنظيمات ووسائل الإعلام الإقليمية المناهضة لمصر الترويج لهذا المصطلح.

وأضاف أن بعض وسائل الإعلام المحلية وقعت سهوا فى هذا الخطأ، مع نشر بعض البيانات الصادرة عن هذه التنظيمات والتى تركز عملياتها فى مساحة حدودية ضيقة تتركز بمنطقتى رفح والشيخ زويد وليس تعميما فى سيناء كلها، كما يتم الترويج لها فى الخارج من قبل بعض الدول للحصول على مكاسب سياسية وأمنية على المستويين الأقليمى والدولى، والتأثير على فرص الاستثمار القادمة إلى .

واقترح المصدر أن تتبنى وسائل الإعلام الوطنية مبادرة لكافة العاملين فى ميادين الإعلام الوطنى المصرى لعدم الاشارة إلى لفظ "ولاية سيناء"، وكذلك الاشارة بأن العمليات الارهابية فى سيناء تتركز فى بعض المناطق الحدودية على الاتجاه الشمالى الشرقى، خاصة بمنطقتى رفح والشيخ زويد والقرى المحيطة بهم فقط وليس تعميما فى سيناء، وأن العمليات التى تقودها القوات المسلحة والشرطة تتم وفقا لاستراتيجية دقيقة تهدف إلى اقتلاع جذور الإرهاب دون المساس بأرواح المواطنين الأبرياء فى تلك المناطق.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية»

السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية»