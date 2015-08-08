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الغزل والنسيج: الحكومة تشكل لجنة عليا لإنقاذ القطن برئاسة محلب

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الغزل والنسيج: الحكومة تشكل لجنة عليا لإنقاذ القطن برئاسة محلب الغزل والنسيج: الحكومة تشكل لجنة عليا لإنقاذ القطن برئاسة محلب
أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قرارا حمل رقم 2126 لسنة 2015، بتشكيل لجنة عليا للقطن برئاسته وعضوية كل من وزير الصناعة والتجارة منير فخرى عبد النور ووزير الاستثمار أشرف سالمان، ووزير الزراعة الدكتور صلاح هلال.

وشمل القرار طبقا لبيان صادر عن نقابة الغزل والنسيج اليوم السبت، عبد الفتاح إبراهيم رئيس نقابة عمال الغزل والنسيج، ورئيس اتحاد الصناعات المهندس محمد السويدى، وذلك لإنقاذ القطن المصرى والصناعة الوطنية المعتمدة عليه على أن تتولى اللجنة إعداد تقرير بنتائج الدراسة، التى ستقوم بها حول القطن المصرى والصناعات المعتمدة عليه خلال شهر من تاريخ صدور القرار.

من جانبه، وصف عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للنسيج، أن قرار رئيس الوزراء بالخطوة الايجابية نحو طريق طويل لإنقاذ صناعة النسيج من الانهيار والضربات القاضية التى تلقتها خلال السنوات الأخيرة ونتج عن ذلك غلق المئات من المصانع وتشريد الآلاف من العمال.

وقال رئيس نقابة النسيج، إن مشروع قناة السويس الجديدة، الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى نهاية الأسبوع الماضى أثبت أن المصريين قادرون على إنجاز أى مشروع مهما كانت العقبات والتحديات أمامه، مطالبا والقيادة السياسية الاستفادة من ذلك فى إنقاذ الصناعات الوطنية التى أنهارت مؤخرا وإعادتها للحياة مرة أخرى.

وأشار رئيس النقابة، إلى أن إنقاذ الصناعة يتوقف على وجود رغبة قوية لدى الحكومة واتخاذ عدد من القرارات منها منع التهرب للمنتجات النسيجية عبر الحدود وسرعة إصلاح الماكينات والشركات الموجودة حاليا، مؤكدا ضرورة تبنى حشد إعلامى لإنقاذ الصناعة الوطنية بمختلف أنواعها سواء النسيج أو الحديد والصلب أو السيارات وغيرها واعتبارها مشروع قومى مثل قناة السويس الجديدة.


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مصر 365

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