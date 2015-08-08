وفاة الإعلامي السعودي سعود الدوسري بأزمة قلبية في باريس

توفي، أمس السبت، الإعلامي السعودي سعود الدوسري في العاصمة الفرنسية “باريس” إثر تعرضه لأزمة قلبية، وذلك عن عمر يناهز 46 عاما.

وبدأ الدوسري مسيرته الإعلامية عبر قناة إم بي سي و إذاعة إم بي سي إف إم ، وحصد جائزة أفضل مذيع عربي عام 1995 ثم حصد جائزة “جوردن أووردز” في 2010، و جائزة الملتقى العربي الكويتي في 2013.

وآخر ما قدمه الدوسري برنامج (ليطمئن قلبي) مع الداعية عدنان إبراهيم في شهر رمضان الماضي على قناة روتانا خليجية.

وكانت آخر تغريدة للفقيد عبر موقع تويتر في 12 يوليو الماضي، ناقلا الحكمة القائلة:”ليس مهما أن يكون في جيبك القرآن بل المهم أن تكون في آخلاقك آية”.