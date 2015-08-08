الداخلية: استشهاد شرطى من إدارة الوادى الجديد أثناء تأمين مأمورية ترحيل

صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى، بأنه أثناء قيام قوة أمنية من إدارة ترحيلات مديرية أمن الوادى الجديد بتسليم اثنين مفرج عنهما لمديرية أمن القاهرة، وأثناء مرورهم بطريق مصر - الفيوم الزراعى أطلق مجهولان أعيرة نارية تجاه القوة فقامت بمبادلتهما إلا أنهما فرا هربا.

أسفر ذلك عن استشهاد رقيب أول شرطة محمد سيد عبدالعال "من قوة إدارة ترحيلات الوادى الجديد"، وإصابة ثلاثة مجندين بأعيرة نارية، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج وجار متابعة حالتهم الصحية.. وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لتحديد وضبط المتهمين الهاربين والأسلحة المستخدمة فى الواقعة.