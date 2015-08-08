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ضبط 9 آلاف قضية ضرائب وأموال عامة وتموين وكهرباء ومصنفات خلال 24 ساعة

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ضبط 9 آلاف قضية ضرائب وأموال عامة وتموين وكهرباء ومصنفات خلال 24 ساعة ضبط 9 آلاف قضية ضرائب وأموال عامة وتموين وكهرباء ومصنفات خلال 24 ساعة
تمكن قطاع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية "مباحث الأموال العامة، ومباحث الضرائب والرسوم، وشرطة البيئة والمسطحات المائية، وشرطة والتجارة الداخلية، وشرطة النقل والمواصلات، وشرطة الكهرباء، ومباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية"، من ضبط 9462 قضية متنوعة، وتنفيذ 749 حكما قضائيا خلال 24 ساعة.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات وزير الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

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مصر 365

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