الداخلية تضبط 60 قضية سرقة و137 بائعا متجولا داخل وسائل النقل

تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط 60 قضية (سرقات عامة، مخدرات، سلاح أبيض، نشل)، 29 قضية فى مجال الاتصالات والبريد، 137 بائعا متجولا، و2106 قضايا فى مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية، وتنفيذ 165 حكما قضائيا.

يأتى ذلك فى إطار الحملات الأمنية بقيادة اللواء محمد يوسف مدير شرطة النقل والمواصلات، لمواجهة كل صور الخروج على القانون والتصدى لمحاولات الإخلال بالأمن العام لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق أو بمحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات.