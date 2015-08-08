"صحة الاسكندرية ": 21 مصابا وحالة وفاة فى حوادث متفرقة بالمحافظة

تابع الدكتور مجدى حجازى حالة المصابين فى عدد من الحوادث التى وقعت مساء أمس الجمعة، حيث تم نقل 3 مصابين إلى المستشفى الرئيسى الجامعى فى حادث تصادم فوق كوبرى القبارى على طريق الساحلى الدولى، أسفر الحادث أيضا عن حالة وفاة واحدة، و تم نقل الجثة إلى مشرحة كوم الدكة.

كما أسفر تصادم فى منطقة برج العرب عن 5 مصابين، وتم نقلهم إلى مستشفى برج العرب، وحادث مرورى فى أول طريق مرغم، أسفر عن 6 مصابين تم إحالتهم إلى مستشفى العامرية العام.

كما أسفر حريق فى شارع 45 نتيجة انفجار أنبوب بوتاجاز عن إصابة اثنين حول أحدهما إلى المستشفى الرئيسى الجامعى والآخر إلى مستشفى شرق المدينة، وحادث انقلاب سيارة بمدخل كرموز على ترعة المحمودية، حيث أسفر عن 5 مصابين نقلوا إلى المستشفى الرئيسى الجامعى.