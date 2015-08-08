النيابة تباشر التحقيق فى واقعة اتهام مسجل بحرق سيارة شرطة بالسيدة زينب

تباشر نيابة السيدة زينب بإشراف المستشار أحمد الابرق ، التحقيق مع مسجل خطر متهم بحرق سيارة الشرطة بمنطقة السيدة.

كان ضباط مباحث قسم شرطة السيدة زينب، قد تلقوا معلومات، مفادها أن "ج.ن" 22 سنة، وشهرته خردة، عاطل، والسابق اتهامه فى قضية "إضرام النيران فى سيارة شرطة"، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتى "مخدرات ومقاومة سلطات وحيازة سلاح نارى"، ويتردد على منطقة سكنه.

وانتقلت قوة أمنية من مباحث القسم وتمكنت من ضبطه وعثر بمسكنه على 4 أسلحة نارية عبارة عن "4 بنادق خرطوش تركى الصنع عيار 12 مم و 25 طلقة من ذات العيار" ومبلغ 2800 جنيه.

وبمواجهته، اعترف بحيازة الأسلحة النارية بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.