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منع عبدالحليم قنديل من السفر بناء على طلب قاضى التحقيق فى إحدى القضايا

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منع عبدالحليم قنديل من السفر بناء على طلب قاضى التحقيق فى إحدى القضايا منع عبدالحليم قنديل من السفر بناء على طلب قاضى التحقيق فى إحدى القضايا
صرح مصدر أمنى بمطار القاهرة الدولى، أن الكاتب الصحفى عبدالحليم قنديل تقدم للسفر صباح اليوم السبت إلى الأردن، وبمراجعة ضابط الجوازات تبين أنه ممنوع من السفر بناء على طلب قاضى التحقيق فى إحدى القضايا فى سنة 2014.

وعند إخطار الكاتب الصحفى بأنه ممنوع من السفر بناء على طلب من قاضى التحقيق فى إحدى القضايا، تقدم بما يفيد بموافقة جهات التحقيق على سفره، ولكن دون اعتمادها من مصلحة الجوازات، وطالبه ضابط الجوازات بالمطار بمراجعة المصلحة لاعتماد الموافقة والسفر فى وقت لاحق.
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