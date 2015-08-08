تفعيل قرار تجميد نشاط لجنة تسيير الأعمال للنقابة الفرعية للمعلمين بأسيوط

أصدر خلف زناتى، نقيب المعلمين، القرار رقم 17 لسنة 2015 والخاص بتفعيل قرار مجلس النقابة رقم 15 الصادر بتجميد نشاط لجنة تسيير الأعمال للنقابة الفرعية بأسيوط، وتشكيل لجنة من رؤساء اللجان النقابية للنقابة الفرعية للمعلمين بأسيوط برئاسة "رفعت على عسقلانى على" رئيس اللجنة النقابية للمعلمين بمنفلوط، على أن تقوم اللجنة بتولى مهام تسيير الأعمال للنقابة الفرعية للمعلمين بأسيوط.

وذلك على خلفية عدم قيام لجنة تسيير الأعمال بالنقابة بتسوية الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حتى تاريخه رغم استعجال الجهاز المركزى لإرسال الرد وتصويب الملاحظات.