إطلاق اسم الشهيدة جاسى ضحية الإرهاب على مدرسة ابتدائية بالفيوم

قرر المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم إطلاق اسم الشهيدة جاسمين شريف على مدرسة دار الرماد الابتدائية والتى اغتالها الإرهاب عندما استهدفوا سيارة والدها بطريق القاهرة / الفيوم وأطلقوا عليها وابلا من الأعيرة النارية مما أدى لاستشهاد الطفلة ورامى كمال 35 سنة محامٍ صديق الضابط، كما قام محافظ الفيوم بإهداء أسرة الشهيدة جاسمين كتاب الله وعلم مصر ، موضحا أنهما أغلى شىء ممكن أن يقدم تعبيرا عن مدى التقدير والاحترام من الدولة لمواطنيها.

كما قام محافظ الفيوم بزيارة أسرة الشهيد المحامى رامى كامل وقدم تعازيه وشعب الفيوم، وأن يلهمهم الصبر والسلوان، كما أهدى محافظ الفيوم كتاب الله وعلم مصر لأسرة الشهيد، وأكد وقوف الدولة بجانب مواطنيها، وقرر محافظ الفيوم منح أسرة الشهيد المحامى مبلغ 15 ألف جنيه كمشاركة من الدولة لأبنائها فى المواقف والشدائد.

ووافق مدير إحدى المدارس الخاصة على توفير فرصة عمل لزوجة الشهيد المحامى بمرتب مجزٍ ومناسب لمواجهة الظروف المعيشية الصعبة والاستعداد لقبول اطفال الشهيد والإعفاء من المصروفات المدرسية بمدرسة اللغات طوال سنوات الدراسة بمراحل التعليم المختلفة، وبناء على طلب أسرة الشهيد أشار محافظ الفيوم إلى المحاولة فى توفير فرصة للحج لوالدى الشهيد هذا العام، كما قرر توفير مسكن مناسب لأسرة الشهيد بجوار مدارس الأطفال تيسيرا على الأسرة.

وقال محافظ الفيوم، إن هذا يأتى فى حرص الدولة للوقوف بجانب مواطنيها من المدنيين ورجال الجيش والشرطة والذين راحوا ضحية الإرهاب الأسود وتلبية كافة طلباتهم.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أن يد الإرهاب الأسود لن تنال من أمن واستقرار مصر، وأكد على ضرورة توحيد الصف والوقوف جنبا إلى جنب للمضى فى القضاء النهائى على الإرهاب بكافة أشكاله واقتلاعه من جذوره.