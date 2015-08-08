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للمقبلين على الزواج.. اهتم بفحص الأنيميا المنجلية عشان صحة أطفالك

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للمقبلين على الزواج.. اهتم بفحص الأنيميا المنجلية عشان صحة أطفالك للمقبلين على الزواج.. اهتم بفحص الأنيميا المنجلية عشان صحة أطفالك
الأنيميا المنجليه أحد أنواع الأنيميا، التى تصيب البعض لأسباب تتعلق بالوراثة وحدوث خلل بالجينات الوراثية.

حول ذلك يقول الدكتور سامح عبد الحميد مدرس الباثولوجيا الأكلينيكة بطب الأزهر، أن الأنيميا المنجلية هى عبارة عن وجود خلل بالجينات الوراثية بالجسم، حيث تساهم فى حدوث خلل فى تكوين الخلايا المكونه للهيموجلوبين الدم.

عن الفرق بين الشخص الحامل للمرض والشخص المصاب يستكمل د. سامح قائلا "الشخص الحامل للإنيميا المنجلية يكون لديه جين سليم للهيموجلوبين وآخر مشهوه مما يؤدى لعدم ظهور أعراض المرض عليه، بينما الشخص الذى يعانى المرض لدية تشوه فى كلا الجينين المصنعين للهيموجلوبين بالتالى يظهر عليه أعراض.

ويتابع د. سامح قائلا "يمكن لمريض الانيميا المنجلية الزواج من شخص غير حامل للمرض وإنجاب أطفال جميعهم أصحاء لكن من الخطر الزواج بشخص مصاب أو حامل المرض لذلك تأتى أهمية إجراء فحوصات طبية قبل الزواج خاصة الأقارب للتأكد من سلامه الزوجين من الإصابة من مرض الإنيميا المنجلية".

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