مورينيو: قلة التعاقدات أمر خطير.. لكننا لا نحتاج لانتداب 10 لاعبين

أكد جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي أن فريقه لا يحتاج لكثير من التعاقدات من أجل أن يستمر بنفس المستوى في الموسم الجديد.

ويرى بط الدوري الإنجليزي الممتاز أيضا أن عدم تدعيم الفريق بلاعبين جدد قد يمثل تهديدا على مستقبله من حيث المنافسة.

وقال المدرب البرتغالي للصحفيين:"الأمر خطير".

وأضاف "أعتقد أن القول (إذا ظللت كما أنت، ستسوء الأمور) صحيح، لكن بإمكانك الاستمرار جيدا بنفس اللاعبين".

وأردف "لا تحتاج للتعاقد مع 10 لاعبين حتى تصبح فريقا أفضل. بإمكانك أن تكون فريقا جيدا بالتعاقد مع لاعب أو إثنين فقط إلى جانب نفس اللاعبين الموجودين".

وتعاقد تشيلسي مع الحارس البوسني أزمير بيجوفيتش والمهاجم الكولومبي راداميل فالكاو بعدما رحل عنه الحارس المخضرم بتر تشيك والمهاجم الإيفواري ديدييه دروجبا.