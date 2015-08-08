مصدر عسكرى يمنى: بدء عملية تحرير أبين

أعلن مصدر عسكرى بقيادة المنطقة العسكرية الرابعة بعدن أن عملية تحرير محافظة أبين من ميليشيات الحوثيين بدأت فجر اليوم السبت.

وقال المصدر فى تصريح لصحيفة "عدن الغد" أن العملية ستشارك فيها عشرات الدبابات والمدرعات والآلاف من جنود المقاومة ولن تتوقف حتى إخراج كافة عناصر الميليشيات منها بشكل كامل.

وقد قامت طائرات التحالف العربى فى الساعات الأولى من فجر اليوم بقصف مواقع المليشيات التى لا تزال تتمركز فيها بمحافظة أبين بالتزامن مع بدء العملية العسكرية خاصة شرق العاصمة زنجبار، والتى استطاعت المقاومة السيطرة على معظم مناطقها.

ومن ناحية أخرى قصفت السفن الحربية التابعة لقوات التحالف معسكر اللواء 15 مشاة المتمركز فى زنجبار وجعار.

وكانت قوافل من المدرعات والدبابات والآليات العسكرية قد وصلت إلى مدينة جعار مساء أمس الأول تمهيدا للعملية العسكرية فيما احتشدت قوات من الجيش الوطنى الموالى للشرعية والمقاومة الشعبية جنوب مدينة زنجبار استعدادا لاقتحام معسكر اللواء.

وتقع محافظة أبين على بعد 55 كيلومترا شرقى عدن.

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