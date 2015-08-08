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متحدث عسكرى ليبى: سيتم مواجهة التظاهرات المناصرة للنظام السابق

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متحدث عسكرى ليبى: سيتم مواجهة التظاهرات المناصرة للنظام السابق متحدث عسكرى ليبى: سيتم مواجهة التظاهرات المناصرة للنظام السابق
قال الناطق الرسمى باسم اللواء الأول مشاة التابع للجيش الليبى أحمد الخراز، إن كل من يخرج فى مظاهرة مناصرة للنظام السابق ستتم مواجهته من قبل قوات الجيش وفقا للقانون.

وأضاف الخراز ، فى تصريح صحفى اليوم، أن خروج المظاهرات التى ترفع أعلام النظام السابق يعتبر من الأعمال التخريبية المسيئة للشعب الليبى الذى قدم تضحيات للتخلص من الدكتاتورية، والذى يخوض حربا على الإرهاب فى الوقت الحالي، حسب وصفه.

وكان عدد من المتظاهرين قد خرجوا فى عدد من المدن الليبية فى الفترة الماضية رافعين أعلام النظام السابق احتجاجا على أحكام الإعدام الصادرة فى حق عدد من رموزه، ودعا عدد من مناصرى النظام السابق إلى تنظيم تظاهرات أخرى.

وشهدت مدينة بنغازى خروج عدد من المتظاهرين يوم الأربعاء الماضى ورفعوا أعلام النظام السابق ورددوا شعاراته، وقام عدد آخر من المواطنين بتنظيم مظاهرة مضادة لهم رفعوا فيها علم ليبيا الحالي، وقامت قوات الأمن بتفريق التظاهرة.
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