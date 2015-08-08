طائرة مساعدات إماراتية تصل إلى مطار عدن فى اليمن

قالت قناة سكاى نيوز عربية، إن طائرة مساعدات عسكرية إماراتية وصلت منذ قليل إلى مطار عدن الدولى فى اليمن .

يذكر أنه قد دعا مجلس الأمن الدولى ومسئول الإغاثة بالأمم المتحدة ستيفن أوبراين كانا إلى تقديم مزيد من المساعدات إلى اليمن.

كما أكد مجلس الأمن الدولى فى بيان سابق "على الحاجة الملحة، لأن تدخل الإمدادات التجارية اليمن بشكل مستمر كواجب إنسانى بسبب اعتماد اليمن وشعبه الشديد على واردات الغذاء والوقود".

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