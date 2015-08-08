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وزير الخارجية اليمنى ينفى وجود مبادرات سياسية جديدة لحل أزمة بلاده

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وزير الخارجية اليمنى ينفى وجود مبادرات سياسية جديدة لحل أزمة بلاده وزير الخارجية اليمنى ينفى وجود مبادرات سياسية جديدة لحل أزمة بلاده
نفى وزير الخارجية اليمنى رياض ياسين وجود أى مبادرات سياسية جديدة مطروحة لحل الأزمة فى اليمن، مشيرا إلى وجود تواصل مستمر مع المبعوث الأممى إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وقال ياسين ـ فى تصريح خاص لقناة (العربية الحدث) أوردته اليوم السبت ـ إن الأنباء عن وجود مبادرة جديدة من قبل المبعوث الأممى غير صحيحة، مضيفا أن ولد الشيخ احمد يبذل مساعيه فى محاولة لتقريب ما يعتقد أنها وجهات نظر مختلفة.

وشدد على ضرورة أن تنسحب مليشيات الحوثى ـ صالح من كل المدن اليمنية التى احتلتها وتمارس فيها كل أنواع العنف، مؤكدا أن تسعى لاستعادة اليمن كله، وليس صنعاء فقط من أيدى الميليشيات، وأضاف " إن الانقلابيين كانوا يعتقدون واهمين أنهم سيطروا على كل اليمن وفرضوا أمرا واقعا، لكن ذلك تلاشى خلال فترة وجيزة".
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