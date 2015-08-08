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مركز الملك سلمان للإغاثة: وصول رحلة من جيبوتى تقل 157 يمنيا إلى عدن

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مركز الملك سلمان للإغاثة: وصول رحلة من جيبوتى تقل 157 يمنيا إلى عدن مركز الملك سلمان للإغاثة: وصول رحلة من جيبوتى تقل 157 يمنيا إلى عدن
أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية أن رحلة تقل 157 يمنيا وصلت اليوم إلى اليمن فى اطار البرنامج الذى ينفذه المركز حاليا لإعادة 1400 لاجىء يمنى فى جيبوتى إلى بلادهم.

وأوضح المتحدث الرسمى للمركز رأفت الصباغ فى تصريحات اليوم أن رحلتين وصلتا أمس على متنها 314 راكبا، مشيرا إلى أن البرنامج بدأ يوم الخميس الماضي، مع وصول أول رحلة لليمن تقل على متنها 157 راكبا.

وأكد حرص ومتابعة المستشار بالديوان الملكى المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة على البرنامج تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وبين الصباغ أن المركز كان قد وجه مطلع شهر شوال الجارى الدعوة لأبناء الجمهورية اليمنية العالقين فى جيبوتى والراغبين فى العودة لبلادهم بالتواصل مع المركز لتمكينهم من ذلك، مفيدا أن العمل ما يزال مستمرا وفق خطة زمنية خصص لها فريق من المركز للمتابعة بالتعاون مع الشرعية اليمنية والجهات ذات العلاقة.
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مصر 365

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