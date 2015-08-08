وضع لوحات معدنية تحمل اسم المستشار هشام بركات بميدان رابعة

انتهت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة من تركيب اللوحات المعدنية الخاصة بإطلاق اسم المستشار الشهيد هشام بركات على ميدان رابعة العدوية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء فى هذا الشأن، وذلك تمهيداً لتغيير اسم الميدان خلال الفترة القادمة.

ومن المقرر أن تخاطب المحافظة عددا من الجهات على رأسها هيئة البريد بعد الانتهاء من إجراءات تغيير اسم ميدان رابعة إلى ميدان المستشار هشام بركات.

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