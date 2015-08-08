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تشغيل أول قطار مكيف بنظام "v i p"على خط القاهرة - الإسكندرية خلال ساعات

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تشغيل أول قطار مكيف بنظام "v i p"على خط القاهرة - الإسكندرية خلال ساعات تشغيل أول قطار مكيف بنظام "v i p"على خط القاهرة - الإسكندرية خلال ساعات
تقوم هيئة السكة الحديد بتشغيل أول قطار مكيف جديد بنظام vip خلال ساعات، حيث يتحرك من محطة متوجها إلى الإسكندرية، وذلك ضمن العربات الـ212 التى يجرى تصنيعها بمصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع بالاشتراك مع إحدى الشركات الصينية.

وقررت السكة الحديد تشغيل هذا القطار بشكل يوميا على خط القاهرة الإسكندرية، حيث يتحرك من محطة مصر بالقاهرة الساعة الثالثة عصرا، ويعود من محطة الإسكندرية الساعة 7.30 مساءً، وتبلغ قيمة تذكرة الدرجة الأولى 100 جنيه، وتبلغ قيمة تذكرة الدرجة الثانية 65 جنيها.

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مصر 365

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