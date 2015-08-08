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أمن الفيوم: سيارة الترحيلات المستهدفة كانت تحمل سجناء من الوادى الجديد

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أمن الفيوم: سيارة الترحيلات المستهدفة كانت تحمل سجناء من الوادى الجديد أمن الفيوم: سيارة الترحيلات المستهدفة كانت تحمل سجناء من الوادى الجديد
قال اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم فى تصريح خاص لليوم السابع إن الهجوم الإرهابى الذى وقع اليوم بطريق القاهرة / الفيوم الصحراوى استهدف سيارة ترحيلات كانت تحمل سجناء من محافظة الوادى الجديد وقامت بتوصيل عدد من السجناء إلى سجن دمو بمحافظة الفيوم وأثناء استكمال خط سير السيارة إلى أحد سجون القاهرة لإيداع باقى السجناء استهدف الإرهابيون السيارة بالقرب من قرية الحجارة وقاموا بإطلاق النيران بكثافة عليها.

وأكد مدير الأمن أن الحادث أسفر عن استشهاد شرطى من الدرجة الأولى (رقيب شرطة) وإصابة ثلاثة شرطيين من الدرجة الثانية (مجندين).

وقال اللواء ناصر العبد إن القوات تقوم الآن بعمليات تمشيط موسعة بطريق القاهرة / الفيوم مؤكدا أنه تم تشكيل فريق بحث ليتم ضبط الجناة فى أقرب وقت.

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مصر 365