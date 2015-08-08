نفوق 7 رؤوس ماشية فى حريق منزلين بالبحيرة

تمكن رجال الحماية المدنية بالبحيرة من السيطرة على حريق بمنزلين بناحية قرية النقيدى دائرة مركز شرطة كوم حمادة أسفر عن نفوق 2 رأس بقر وعجل جاموس و4 ماعز ودراجة بخارية توك توك و50 دجاجة.

انتقلت قوات الحماية المدنية وتبين نشوب حريق بمنزل "بسيونى على بدوى" فلاح والمكون من طابق واحد مسقوف بالأخشاب وقش الأرز وملحق به حظيرة مواشى وامتداد النيران لمنزل مجاور له ملك "عبد المجيد محمد الشونى" فلاح وتم السيطرة عليه وإخماده "دون حدوث إصابات".

بسؤال مالك المنزل الأول قرر باحتراق منزله بالكامل ونفوق عدد 2 رأس بقر و1 عجل جاموس و4 ماعز ودراجة بخارية توك توك وعلل سبب الحريق لحدوث ماس كهربائى ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.

بسؤال مالك المنزل الثانى قرر بمضمون ما تقدم وأضاف باحتراق بعض محتويات منزله ونفوق عدد 50 دجاجة. تم ندب خبراء قسم الأدلة الجنائية لمعاينة محل الحريق فنياً وإخطار مديرية الطب البيطرى لاتخاذ شئونها. وتحرر المحضر 7116/2015 إدارى المركز.