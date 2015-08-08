توران: ميسي كان مستعدا للتخلي عن قميصه من أجلي

كشف النجم التركي أردا توران المنضم حديثا لبرشلونة، أن زميله في الفريق ليونيل ميسي عرض عليه هدية كريمة فور انتقاله للفريق.

وتحدث توران الذي انتقل لبرشلونة هذا الصيف قادما من أتليتكو مدريد، مع قناة (إن.تي.في.سبور) التركية، وكشف عن العديد من الكواليس حول أيامه الأولى في كامب نو.

وكانت المفاجأة حينما قال توران:"حينما بدأت اللعب مع الفريق الوطني ارتديت القميص رقم 14 لأن والدي كان يحب يوان كرويف".

وأضاف " لكن بعدها حصلت على القميص رقم 10 مع أتليتكو مدريد وميسي أخبرني أنه قد يتخلى عن هذا الرقم من أجلي إذا أردت ذلك".

يذكر أن توران لن يشارك مع برشلونة هو وزميله الوافد الجديد أليكس فيدال، حتى شهر يناير المقبل، نظرا للعقوبة الموقعة على النادي الكاتالوني بعدم تسجيل لاعبين جدد حتى هذا الوقت.