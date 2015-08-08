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فان جال: أنا وفريقي الضحية.. ماذا قدم ريال مدريد من أجل دي خيا؟

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فان جال: أنا وفريقي الضحية.. ماذا قدم ريال مدريد من أجل دي خيا؟ فان جال: أنا وفريقي الضحية.. ماذا قدم ريال مدريد من أجل دي خيا؟

أبدى لويس فان جال مدرب مانشستر يونايتد تذمره من محاولة ريال مدريد التعاقد مع حارس مرماه ديفيد دي خيا بمقابل مادي غير لائق.

وأكد فان جال أن رغبة دي خيا في الانتقال لريال مدريد وعدم تقديم الأخير لعرض يليق بأحد أفضل حراس العالم أثر بالسلب على فريقه وهو على وشك انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يدخل دي خيا قائمة الشياطين الحمر التي تستعد لأول مباريات الموسم في مواجهة توتنام السبت في الجولة الأولى من الدوري للموسم الجديد.

وقال المدرب الهولندي للصحفيين:"يونايتد دائما يدفع الأموال للحصول على اللاعبين، ماذا قدم ريال مدريد؟"

وأضاف "نطلب أموالا وعليهم أن يدفعوا للحصول على دي خيا. أنا الضحية، زملاء اللاعب هم الضحية، النادي هو الضحية، ولهذا لابد لفترة الانتقالات أن تتغير".

وأردف "شاهدنا خلال تدريبات الفريق بأنه ليس دي خيا الذي رأيناه العام الماضي. يحاول قدر استطاعته، لكن الأمر صعب، هو لا يقدر على التعامل معه".

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فيديو اليوم السابع