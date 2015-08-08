أوقاف سوهاج تعقد ندوات دينية بمناسبة افتتاح قناة السويس

قال الشيخ إسماعيل الصغير، وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، إنه تم التنسيق بين المديرية ومديرية الثقافة بسوهاج، برئاسة خالد اسماعيل وكيل وزارة الثقافة، وذلك لعقد ندوات دينية بمراكز الثقافة تحت عنوان "قناة السويس الجديدة نموذج للإرادة والعمل"، وذلك بعد افتتاح قناة السويس.

وأضاف وكيل وزارة الثقافة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مثل هذه الندوات تزيد من وعى المواطن وطنيا وثقافيا ووعد بوضع برنامج مع مديرية أوقاف سوهاج لتكرار هذه الندوات بمراكز الثقاقة على مختلف مراكز سوهاج.

>