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ضبط 180 شيكارة دقيق بلدى قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

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ضبط 180 شيكارة دقيق بلدى قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة ضبط 180 شيكارة دقيق بلدى قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة
تمكنت اليوم الأجهزة الأمنية بالبحيرة، من ضبط 180 شيكارة دقيق بلدى قبل بيعه فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة بدمنهور.

تمكن الرائد ضياء الدين فهمى عمر الضابط بإدارة والمعين خدمة تامين كنيسة العذراء دائرة قسم دمنهور من ضبط السيارة رقم ب أج 6714 "نقل" قيادة "ر م ع ح" سائق ومحمل عليها 180 شيكارة دقيق مدون عليها استخراج 72% بإجمالى وزن 7.5 طن، وذلك حال قيامه بإنزال الحمولة من على السيارة أمام فرن لبيعه فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبفحص الدقيق بمعرفه لجنة من مفتشى إدارة التموين تبين أن الدقيق المضبوط دقيق بلدى مدعم استخراج 82% والمخصص للمخابز البلدية. وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة.

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مصر 365

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