تخريج الدفعة الثانية من مبادرة تطوير أداء المعلمين بأسوان

اختتمت نقابة المعلمين ومؤسسة دعم الإعلام المحلي بأسوان تخريج الدفعة الثانية من دورة إعداد المدربين تحت عنوان (مبادرة تطوير أداء المعلمين بأسوان معا نستطيع).

تم خلال الدورة، اختيار عدد من المعلمين والموجهين المتميزين فى التدريب والذين لديهم الاستعداد ومنحهم دورة مدربين ليكونوا كوادر تدريبية تستعين بهم نقابة المعلمين لإكساب القدرات والمهارات المهنية الفعالة للكوادر التعليمية والإدارية لتحسين الخدمة التعليمية بمدارس أسوان.

وقام مدربو الدفعة الأولي بتدريب شباب المعلمين فى تخصصات الدراسات الاجتماعية والعلوم والرياضيات واللغة العربية اعتمادا على التطبيق العملى والمنهجى، وتضمن التدريب مهارات الاتصال الفعال وأنماط السلوك البشرى وتزويد المتدربين بالمعلومات والمعرفة اللازمة وإكسابهم المهارات والطرق التدريبية ومنها التيسير وإدارة الجلسات التدريبية.