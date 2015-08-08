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أمراض المخ والأعصاب ترتبط بحالتك النفسية

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أمراض المخ والأعصاب ترتبط بحالتك النفسية أمراض المخ والأعصاب ترتبط بحالتك النفسية
أمراض المخ والأعصاب تعد من أكثر الأمراض حساسية لدى الإنسان ويتطلب علاجها التزاما كاملا بتعليمات الطبيب المختص.

أمراض المخ والأعصاب والحالة النفسية


> الدكتور ماجد عبد النصير، أستاذ أمراض المخ والأعصاب، يؤكد أن الحالة النفسية تؤثر بصورة مباشرة على عمل المخ والأعصاب بجسم الإنسان، وقد تتسبب الأعراض النفسية كالتوتر والقلق فى الإصابة بقائمة كبيرة من أمراض المخ والأعصاب، تبدأ بالصداع مرورا بالتهابات الأعصاب، وقد تمتد للتسبب فى الإصابة بالسكتة الدماغية وجلطات المخ.

علاج أمراض المخ والأعصاب


>يؤكد نصير أن أغلب العلاجات التى يمكن أن توصف لمريض التهاب الأعصاب على سبيل المثال، قد لا تتجاوز كونها مسكنات ومهدئات لنوبات الألم، وعلى الرغم من أن الراحة البدنية تمثل عاملا مهما فى الشفاء من أمراض المخ والأعصاب، ولكن تظل الراحة النفسية العامل الأهم فى الشفاء منها.

وبالتالى فالحل يكمن فى الحصول على قسط من الراحة النفسية وعدم السماح للضغوط العصبية بالسيطرة على صحتنا العامة.

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