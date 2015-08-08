نتائج مشجعة للقاح فيروس إيبولا الجديد فى غينيا

أشار المسئولون فى منظمة الصحة العالمية أن لقاح فيروس إيبولا الجديد الذى تم تجربته فى غينيا والمعروف باسم /فى اس فى زيبوف/ أنه قادر على الحماية من نقل الفيروس بنسبة 100%.

وتعد هذه بشرة وهدية غينيا لدول غرب أفريقيا والعالم من هذا الفيروس الذى أودى بحياة 11 ألف شخص فى غرب أفريقيا هذا ما أكده الدكتور /ساكوبا كيتا/ المساعد فى مكتب مكافحة الفيروس الذى انتشر فى ديسمبر 2013 فى غينيا وقبل أن يصل إلى ليبيريا وسيراليون.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد رصدت فى 26 يوليو الماضى 27 ألفا و784 حالة منها 11 ألفا و294 حالة وفاة وبالنسبة لغينيا فقد بلغت حالات الإصابة 3 آلاف و786 و2520 حالة وفاة.

وقد أنتجت هذا اللقاح الجديد وكالة الصحة العامة فى كندا بالاتفاق مع معامل /مرك/ وقد استخدمه 17 ألفا و651 شخصا فى غينيا لكل الشباب البالغ 18 عاما وقد تم استبعاد المرأة الحامل والمرضعة ويتم مراقبة الذى أخذوا المصل لمدة 12 أسبوعا.

وسوف يتم التوسع فى إعطاء المصل للذين تتراوح أعمارهم ما بين 13 عاما و27 عاما ثم الأطفال من ست سنوات إلى 12 عاما.

الجدير بالذكر أن منظمة الأمم المتحدة أعلنت أن الدول الثلاث: غينيا وسيراليون وليبيريا، وسوف يحصلون على مساعده مالية قدرها 3 الاف مليار يورو خلال عامين لإصلاح الأحوال الاقتصادية التى دمرها الفيروس ودعم أنظمتها الصحية.