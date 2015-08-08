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البعثة الرسمية للحج توافق على سفر الفوج الأول إلى السعودية بعد شهر

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البعثة الرسمية للحج توافق على سفر الفوج الأول إلى السعودية بعد شهر البعثة الرسمية للحج توافق على سفر الفوج الأول إلى السعودية بعد شهر
قال مصدر مطلع، إن البعثة الرسمية للحج، استقرت مبدئيا على سفر الفوج الأول للبعثة بعد شهر من الآن، مؤكدا أن البعثة قد تستقر فى الغالب على الموعد المبدئى الذى وضعته لعمل البعثة والمقرر من 13 سبتمبر المقبل، وعودة الفوج الأخير من حجاج البعثة فى 3 أكتوبر المقبل.

وأضاف المصدر، لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة السباعية وممثلو وزارات الأوقاف والداخلية والخارجية والسياحة والصحة والطيران والتضامن، اتفقوا مبدئيا مع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ورئيس بعثة الحج، على الموعد، لافتا إلى أن الوزارات المعنية تجرى ترتيباتها على هذا الموعد وتنسق مع الجانب السعودى بناء على الموعد المحدد، وتتخذ الإجراءات من حجز وسفر وإقامة وأداء الشعائر والتوعية والمراقبة الصحية والدعوية بموجبه.

وزارة الصحة تجرى اليوم القرعة العلنية لاختيار أعضاء بعثة الحج

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مصر 365

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