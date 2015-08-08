: انجاز 70% من مضمار الدراجات والافتتاح أكتوبر المقبل

سارعت هيئة الطرق والمواصلات من وتيرة العمل في مشروع مضمار دبي للدراجات الهوائية (سيح السلّم ـــ ند الشبا)، وتجاوزت نسبة الإنجاز 70% من المشروع الذي يبلغ طوله قرابة 23 كيلومتراً، ويشمل تنفيذ مسار للدراجات الهوائية يربط المسار القائم حاليا في منطقة سيح السلّم في شارع القدرة عند بوابة مضمار دبي للدراجات الهوائية في اتجاه شارع الامارات، ومنه إلى شارع لطيفة بنت حمدان، وشارع الشيخ محمد بن زايد، ثم إلى منطقة البراري، وصولاً لمنطقة ند الشبا، وسيتم الانتهاء من المشروع في نهاية شهر أكتوبر المقبل.

وقال مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات: يأتي تنفيذ مشروع المسارات الخاصة للدراجات الهوائية في إمارة دبي ترجمةً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، في توفير بدائل مناسبة تشجع سكان وسياح إمارة دبي على ممارسة رياضة وهواية ركوب الدراجات الهوائية، كما يأتي في إطار خطة شاملة وضعتها هيئة الطرق والمواصلات لتوفير مسارات خاصة للدراجات الهوائية تغطي جميع مناطق الإمارة لاستخدامها كوسيلة صديقة للبيئة في التنقل أو لممارسة الرياضة، وذلك ترجمة لرؤية الهيئة في: (توفير تنقل آمن وسهل للجميع)، إضافة إلى تحقيق عدد من الغايات الاستراتيجية للهيئة، ومنها إسعاد الناس، وتكامل دبي.

وأوضح سعادة المدير العام ورئيس مجلس المديرين أن هيئة الطرق والمواصلات وضمن خطتها لتوفير بدائل مناسبة تسمح بممارسة هواية الدراجات الهوائية، نفذت مسارات للدراجات بطول أكثر من 178 كيلومترا، منها 115 كيلومترا في منطقة سيح السلم، وشارع القدرة، و17 كيلومترا في شارع جميرا، و1.4 كيلومتر عند الشارع رقم 7 الذي يربط شارع جميرا بشارع المنخول، و11 كيلومترا في منطقة بردبي المركزية، و1.6 عند محطة مول الامارات لمترو دبي، و1.9 كيلومتر عند محطة الرقة، لمترو دبي، و3.5 كيلومترات في منطقة القوز السكنية الثالثة، وأربعة كيلومترات في منطقة ند الشبا، إضافة إلى المشروع الجاري تنفيذه حالياً لربط مسار الدراجات في سيح السلم، بمنطقة ند الشبا، بطول قرابة 23 كيلومتراً، كما أنجزت الهيئة مشروع تخصيص مواقف للدراجات الهوائية عند محطات المترو، بخطيه الأحمر والأخضر.

وأضاف: يشمل مسارات الدراجات الهوائية في منطقة سيح السلم بوابة مضمار دبي للدراجات الهوائية، وعددا من المرافق العامة، ومحلات لتأجير الدراجات الهوائية، والأدوات المتعلقة بها، إلى جانب عيادة طبية متكاملة التجهيز، و10 نقاط استراحة على طول مسار الدراجات الهوائية، مزودة بمقاعد ومواقف للدراجات.

وأشار سعادة مطر الطاير إلى أن الهيئة ستبدأ في الربع الأخير من العام الجاري تنفيذ مسارات للدراجات الهوائية في منطقة المارينا، لخدمة مستخدمي ترام دبي، كما تدرس الهيئة تنفيذ مسارات أخرى في عدد من المناطق السكنية، موضحاً أن الهيئة تنشئ مسارات للدراجات الهوائية ضمن مشاريع استكمال رصف الطرق الداخلية والأرصفة في المناطق السكنية، لربطها بمناطق الجذب كالحدائق العامة ومراكز التسوق.

>