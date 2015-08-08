احذر.. المكرونة والفينو والمشروبات الغازية تعرضك للإصابة بالاكتئاب

نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها مؤخراً دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة كولومبيا الأمريكية، حيث أشارت إلى أن تناول الخبز الأبيض والمكرونة والمشروبات الغازية يرفع نسب الإصابة بالاكتئاب، وخاصة بين السيدات كبار السن واللاتى تخطين مرحلة انقطاع الطمث.

وفسر الباحثون ذلك، مشيرين إلى أن هذه الأطعمة والمشروبات التى تحتوى على السكر والدقيق الأبيض، وهى من الكربوهيدرات المكررة، تسهم فى ارتفاع مستويات السكر فى الدم بشكل سريع، وبالتالى يفرز الجسم كميات كبيرة من هرمون الإنسولين، تنخفض على أثره مستويات السكر بسرعة، ليصاب الشخص باضطراب المزاج والقلق والشعور بالإعياء وترتفع فرص إصابته بالاكتئاب، وفقاً للدراسة.

وفى المقابل أكد الباحثون أن تناول الأطعمة الغنية بالألياف والحبوب الكاملة والخضروات والفواكه يسهم فى الحد من خطر الإصابة بالاكتئاب.

وأضاف الباحثون أن الكربوهيدرات المكررة ضارة بالصحة وتسهم فى رفع فرص الإصابة بالسمنة والأرق وضعف مستويات الطاقة بالجسم، وعلى النقيض تسهم الأغذية الغنية بالألياف فى الحبوب الكاملة فى الحد من خطر السكرى ومستويات الكولسترول الضار وتعزيز الشعور بالشبع سريعاً.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية " The American Journal of Clinical Nutrition"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى السادس من شعر أغسطس الجارى.