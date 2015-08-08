8 طرق مختلفة لإقناع طفلك بتناول الأطعمة المفيدة

تحار الكثير من الأمهات أمام اقناع أطفالها بتناول الأطعمة المفيدة لهم، ولذلك تقدم سهام حسن الأخصائية النفسية، بعض النصائح التى تساعدك على إقناع طفلك لتناول الأطعمة الصحية ومنها:

1- اتركيه يختار نوعية الطعام الذى يفضله

>2- عند ذهابك للتسوق عليكِ إتاحة الفرصة له فى اختيار الأطعمة

>3- ثم اتركيه يساعدك فى ترتيب الأطعمة المختلفة "كخضروات- فاكهة- أطعمة جافة"

>4- بعد اختياره للطعام الذى يفضله عليك شرح فوائد كل نوع بأسلوب مرح ومتحمس فى نفس الوقت

>5- أتيحى لهم الفرصة يشاهدوك وأنت تتناولين الفاكهة الطازجة أمامهم بكثرة وتظهرين استمتاعك بها

>6- اتركيه يراك وأنت تحرصين على إعداد وتناول طبق السلطة مع كل وجبة غذاء، أن حالة الاستمتاع التى تظهرينها تجذبهم بشدة وتجعلهم يقلدونك فى تناول الفاكهة والاستمتاع بها أيضًا

>7- عند إعطائك الطفل علبة حلوى حاولى أن تفرغى نصف محتوياتها، وذلك كلما اشتريت له شيئًا أن ذلك سيخفف من ضرر هذه المأكولات عليه وسيعتاد على عدم الاكثار منها، واظهرى استياءك لنوعية الطعام " الحلوى" وليس لسلوك الطفل نفسه أو لشخصه

>8- استغلى حالة الجوع ومن أفضل هذه الأوقات عند رجوعهم من المدرسة فحينئذ يكون لديهم استعداد تام لتناول أى شىء تقدمينه لهم، كطبق من الفاكهة أو الخضروات المقطعة.