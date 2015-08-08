خبير فى الطاقة المتجددة: قناة السويس الجديدة ستغير خريطة الاقتصاد العالمى

أكد المهندس عمرو جنينة الخبير الدولى فى الطاقة المتجددة، أن مشروع القناة الجديدة سيفتح مجالات جديدة للتنمية فى جميع القطاعات ومنها قطاع الطاقة المتجددة الذى من المنتظر أن يشهد طفرة غير مسبوقة خلال المرحلة المقبلة بجميع المحافظات.

وقال جنينة إن المشروع سيغير خريطة الاقتصاد العالمى بزيادة حجم التجارة الخارجية بعد أن أصبحت محط أنظار العالم والشركات العالمية الكبرى الأمر الذى سيؤدى إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية، وأنه من المتوقع أن تصل استثمارات مصر فى مجال الطاقة المتجددة خلال العشر سنوات المقبلة إلى 45 مليار جنيه بحيث تصبح مصر مؤهلة لإنتاج 30 ألف ميجاوات من الكهرباء من خلال الطاقة المتجددة والرياح والطاقة الشمسية، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية انتهت من وضع استراتيجيه الطاقة لمدة 10 سنوات قادمة.