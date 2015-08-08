عضو بـ"القومى لحقوق الإنسان": قضية سيناء ليست ضمن أولويات المجلس

أبدى الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان استياءه من تجاهل المجلس لقضايا سيناء وأهلها، قائلا: "قضية وملف سيناء ليست من أولويات المجلس القومى لحقوق الإنسان".

وأوضح "سلام" لـ"اليوم السابع" أنه عرض خلال الاجتماع الدورى الأخير للمجلس، الأربعاء الماضى، أزمة نزوح ما يقرب من 2000 أسرة من أهالى رفح إلى مناطق غرب العريش وبئر العبد، قائلا "لكن للأسف بعد إدراجها على جدول أعمال الاجتماع لم تتم مناقشتها دون إبداء أسباب".

وأشار رئيس وحدة سيناء بالمجلس القومى لحقوق الإنسان إلى أن المجلس قرر إرسال بعثة تقصى حقائق إلى سيناء للوقوف على أحوال تلك الأسر، مؤكدا أن بعثات تقصى الحقائق لا فائدة منها طالما لا تتابع تنفيذ التوصيات التى ترسلها لجهات اتخاذ القرار.

وعاد سلام ليؤكد مرة أخرى أن قضية سيناء ليست على أولويات المجلس القومى لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن العضو الوحيد بالمجلس الذى تفاعل مع القضية خلال الاجتماع الأخير هو محمد عبد العزيز، مطالبا الحكومة ببناء مخيمات مجهزة لتلك الأسر النازحة.

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